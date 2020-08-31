В крымских татар в оккупированном Крыму проходят обыски
Об этом сообщает Крымская солидарность.
Известно об обысках в Нижнегорском и Советском районах полуострова, а также в Судаке.
"В Нижнегорском районе - в доме журналиста Крымской солидарности, корреспондента "Грани.ру" Айдера Кадырова (14.06.1986). В доме на момент обыска находятся жена и четверо детей. Младшему 2,5 месяца, его передали бабушке, которая находится рядом с домом на улице", - говорится в сообщении.
Проводить следственные действия сотрудники приехали на двух "Газелях" без опознавательных знаков.
В Советском районе - обыск у Энвера Топчи, а в Судаке - у активиста Ридвана Умерова (отца трех детей).
- 7 июля Федеральная служба безопасности Российской Федерации провела обыски и задержала шестерых крымских татар по подозрению участия в организации "Хизб ут-Тахрир".
- Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщила о том, что в аннексированном Крыму после обысков оккупанты задержали еще одного крымского татарина.
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