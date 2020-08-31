Обыски у крымских татар: задержаны 4 человека
31 августа, 2020, 09:44
В Крыму во время обысков задержаны четверо крымских татар
Об этом сообщает Крымская солидарность.
Всех четырех крымских татар задержали и везут в здание управления ФСБ в Симферополе.
- село Разливы. Айдер Кадыров (корреспондент "Крымской солидарности", корреспондент издания "Грани.ру").
- город Судак. Ридван Умеров (активист).
- поселок Солнечная Долина. Айдер Аблякимов, (активист).
- пгт. Советский. Энвер Топчи (1991 год рождения).
Защиту будут осуществлять:
- Айдер Кадыров - адвокат Ладин Алексей
- Энвер Топчи - адвокат Авамилева Эмине
- Айдер Аблякимов - адвокат Шабанова Сафие
- Ридван Умеров - адвокат Марлен Халиков.
31 августа в оккупированном Крыму начались очередные обыски в домах крымских татар.
Читайте также
-
24 августа, 2020 День Независимости
-
23 августа, 2020 Возможно ли быть независимыми без языка? Язык и Независимость
-
-
21 августа, 2020 Готов ли бизнес ко второй волне коронавируса. Экспертный опрос
-
Читайте также
-
23 августа, 2020 Возможно ли быть независимыми без языка? Язык и Независимость
-
-
21 августа, 2020 Готов ли бизнес ко второй волне коронавируса. Экспертный опрос