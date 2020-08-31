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Espreso.tvОбществоОбыски у крымских татар: задержаны 4 человека

Обыски у крымских татар: задержаны 4 человека


фото: facebook.com/crimeansolidarity
В Крыму во время обысков задержаны четверо крымских татар

Об этом сообщает Крымская солидарность.

Всех четырех крымских татар задержали и везут в здание управления ФСБ в Симферополе.

  • село Разливы. Айдер Кадыров (корреспондент "Крымской солидарности", корреспондент издания "Грани.ру").
  • город Судак. Ридван Умеров (активист).
  • поселок Солнечная Долина. Айдер Аблякимов, (активист).
  • пгт. Советский. Энвер Топчи (1991 год рождения).

Защиту будут осуществлять:

  • Айдер Кадыров - адвокат Ладин Алексей
  • Энвер Топчи - адвокат Авамилева Эмине
  • Айдер Аблякимов - адвокат Шабанова Сафие
  • Ридван Умеров - адвокат Марлен Халиков.

31 августа в оккупированном Крыму начались очередные обыски в домах крымских татар.

 

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