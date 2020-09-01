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Espreso.tvОбществоОбыски у татар в Крыму: в Минреинтеграции призвали ужесточить санкции против РФ

Обыски у татар в Крыму: в Минреинтеграции призвали ужесточить санкции против РФ


фото: crimeansolidarity
Заместитель министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Игорь Яременко сообщил, что санкции против России за нарушение прав человека в Крыму должны быть усилены

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Очередной акт давления на граждан по этническому и религиозному признаку во временно оккупированном Крыму является грубым нарушением международного гуманитарного права российской оккупационной администрацией и свидетельством того, что средства международного влияния на Россию недостаточны", - прокомментировал Яременко.

По его словам, обыски, аресты, происходящие на глазах детей, постоянные "предупреждение" носят системный характер.

"Украина будет добиваться, чтобы причастные к этим преступлениям понесли ответственность, а санкции против России усиливались", - сообщил замминистра.

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