Обыски у татар в Крыму: в Минреинтеграции призвали ужесточить санкции против РФ
Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
"Очередной акт давления на граждан по этническому и религиозному признаку во временно оккупированном Крыму является грубым нарушением международного гуманитарного права российской оккупационной администрацией и свидетельством того, что средства международного влияния на Россию недостаточны", - прокомментировал Яременко.
По его словам, обыски, аресты, происходящие на глазах детей, постоянные "предупреждение" носят системный характер.
"Украина будет добиваться, чтобы причастные к этим преступлениям понесли ответственность, а санкции против России усиливались", - сообщил замминистра.
- 31 августа в оккупированном Крыму начались очередные обыски в домах крымских татар.
- В Крыму во время обысков задержаны четверо крымских татар.
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