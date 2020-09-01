Обыски у татар в Крыму: в Минреинтеграции призвали ужесточить санкции против РФ

1 сентября, 2020, 10:09

Заместитель министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Игорь Яременко сообщил, что санкции против России за нарушение прав человека в Крыму должны быть усилены

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Очередной акт давления на граждан по этническому и религиозному признаку во временно оккупированном Крыму является грубым нарушением международного гуманитарного права российской оккупационной администрацией и свидетельством того, что средства международного влияния на Россию недостаточны", - прокомментировал Яременко.

По его словам, обыски, аресты, происходящие на глазах детей, постоянные "предупреждение" носят системный характер.

"Украина будет добиваться, чтобы причастные к этим преступлениям понесли ответственность, а санкции против России усиливались", - сообщил замминистра.

31 августа в оккупированном Крыму начались очередные обыски в домах крымских татар.

В Крыму во время обысков задержаны четверо крымских татар.