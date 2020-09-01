 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпортЛучший игрок Украины продолжит карьеру в Бразилии

Лучший игрок Украины продолжит карьеру в Бразилии


фото: Getty Images
Лучший игрок Украинской Премьер-лиги Тайсон продолжит карьеру в Бразилии

Об этом сообщает журналист Марсело Сальцано в twitter.

Зимой Тайсон станет игроком "Интернасьоналя". В Порту-Алегри с футболистом уже согласовали заработную плату и срок действия контракта.

Контракт бразильца с "Шахтером" рассчитан до 30 июня 2021 года, однако у клуба есть опция на годовалое его продолжение.

В прошлом сезоне Тайсон провел 38 матчей, забил 11 мячей и отдал 10 результативных передач. Ориентировочная трансферная стоимость составляет 9,5 млн евро. Вингер был признан лучшим игроком УПЛ 2019/20.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

1 сентября, 2020 вторник

больше новостей

1 сентября, 2020 вторник

31 августа, 2020 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать