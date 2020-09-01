Лучший игрок Украины продолжит карьеру в Бразилии

1 сентября, 2020, 18:28

Лучший игрок Украинской Премьер-лиги Тайсон продолжит карьеру в Бразилии

Об этом сообщает журналист Марсело Сальцано в twitter.

Зимой Тайсон станет игроком "Интернасьоналя". В Порту-Алегри с футболистом уже согласовали заработную плату и срок действия контракта.

Контракт бразильца с "Шахтером" рассчитан до 30 июня 2021 года, однако у клуба есть опция на годовалое его продолжение.

В прошлом сезоне Тайсон провел 38 матчей, забил 11 мячей и отдал 10 результативных передач. Ориентировочная трансферная стоимость составляет 9,5 млн евро. Вингер был признан лучшим игроком УПЛ 2019/20.

#Inter | INFORMAÇÃO: Inter tem salários e tempo de contrato acertados com Taison. Atacante tem vínculo até junho de 2021 com o Shakhtar Donetsk. Ideia é que em janeiro jogador venha para Porto Alegre. - Marcelo Salzano (@marcelosalzano) August 31, 202