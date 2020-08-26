Футболист "Шахтера" попал в сборную лучших игроков Лиги Европы

26 августа, 2020, 17:25

Полузащитник донецкого "Шахтера" Тайсон попал в сборную лучших игроков Лиги Европы 2019/20

Об этом сообщает официальный twitter турнира.

В "команду сезона" попали 23 футболиста, которые лучше других провели прошлый сезон Лиги Европы. Больше всего представителей испанской "Севильи" (8 игроков), которая и выиграла турнир.

32-летний Тайсон провел в Лиге Европы 6 матчей, забил 1 мяч и отдал 1 ассист. Бразилец помог "Шахтеру" выйти в полуфинал турнира.

Напомним, 17 августа в полуфинале Лиги Европы "Интер" разгромил "Шахтер" со счетом 5: 0.

"Шахтер" потерпел от итальянского "Интера" самое крупное поражение в истории полуфиналов Лиги Европы и Кубка УЕФА.

21 августа в финале Лиги Европы испанский "Севилья" победила "Интер" со счетом 3: 2.