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Espreso.tvСпортФутболист "Шахтера" попал в сборную лучших игроков Лиги Европы

Футболист "Шахтера" попал в сборную лучших игроков Лиги Европы


фото: Getty Images
Полузащитник донецкого "Шахтера" Тайсон попал в сборную лучших игроков Лиги Европы 2019/20

Об этом сообщает официальный twitter турнира.

В "команду сезона" попали 23 футболиста, которые лучше других провели прошлый сезон Лиги Европы. Больше всего представителей испанской "Севильи" (8 игроков), которая и выиграла турнир.

32-летний Тайсон провел в Лиге Европы 6 матчей, забил 1 мяч и отдал 1 ассист. Бразилец помог "Шахтеру" выйти в полуфинал турнира.

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