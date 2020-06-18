Лидер "Шахтера" снова пожаловался на расизм в Украине

18 июня, 2020, 17:49

Полузащитник донецкого "Шахтера" Тайсон рассказал, что хочет покинуть чемпионат Украины по футболу

Об этом сообщает Jogo Aberto .

Бразилец жалуется, что страдает в Украине от расизма.

"Первое, что я сделал - позвонил маме. Она сказала, что мне нужно возвращаться. Никогда не думал, что столкнусь с таким в этой стране, потому что провел здесь уже десять лет. Мне грустно. Сколько играл, такого раньше не случалось. Хорошо, что весь мир объединился вокруг истории с Джорджем Флойдом. В Бразилии тоже были протесты по этому поводу. Это очень важно для нас. Мы не должны молчать в это время. Мы должны показать силу, которая у нас есть. у нас есть много сил, чтобы показать людям, что мы не собираемся молчать и будем защищать себя до конца ", - рассказал Тайсон.

Контракт 32-летнего полузащитника с "Шахтером" рассчитан до 30 июня 2021 года, однако у клуба есть опция на годовалое его продление.

В текущем сезоне на счету Тайсон провел 30 матчей, забил 9 мячей и отдал 8 результативных передач. Ориентировочная трансферная стоимость составляет 9,5 млн евро.