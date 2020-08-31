Стерненко заявил, что нападение на него под судом организовали те, кто устроил третье покушение

31 августа, 2020, 17:11

31 августа активист Сергей Стерненко заявил, что нападение на него под судом в Одессе организовали люди Александра Подобедова - владельца спортклубов в городе

Об этом активист Сергей Стерненко написал в соцсетях.

"Нападение сегодня под судом на меня организовал... организатор третьего заказного нападения, за отражение которого меня и судят. Титушек зовут Байда Даниил (фото 1, в белой футболке), Артем Тренин (фото 2, лысый, в черной футболке), Чумаков Виталий (фото 3, со средней длиной волос, без головного убора)", - заявил активист и выложил фото.

Он добавил, что личность мужчины в черной панамке и футболке на фото 1 еще не установили.

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"Тренин ранее уже нападал на журналиста Романа Варшанидзе. Все упомянутые лица сотрудничают с Александром Подобедовым (фото 4), тренируются в его залах, посредником мог быть "авторитет" Коля Белый, друг Подобедова", - подчеркнул Стерненко.

Сергей Стерненко подчеркнул, что именно Подобедов дал деньги Исайкулу и Кузнецову за третье нападение на него.

Фото - Сергей Стерненко:

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