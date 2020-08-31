Стерненко заявил, что нападение на него под судом организовали те, кто устроил третье покушение
Об этом активист Сергей Стерненко написал в соцсетях.
"Нападение сегодня под судом на меня организовал... организатор третьего заказного нападения, за отражение которого меня и судят. Титушек зовут Байда Даниил (фото 1, в белой футболке), Артем Тренин (фото 2, лысый, в черной футболке), Чумаков Виталий (фото 3, со средней длиной волос, без головного убора)", - заявил активист и выложил фото.
Он добавил, что личность мужчины в черной панамке и футболке на фото 1 еще не установили.
Читайте также: Дело Стерненко: активист заявил, что на него пытались вылить неизвестное вещество
"Тренин ранее уже нападал на журналиста Романа Варшанидзе. Все упомянутые лица сотрудничают с Александром Подобедовым (фото 4), тренируются в его залах, посредником мог быть "авторитет" Коля Белый, друг Подобедова", - подчеркнул Стерненко.
Сергей Стерненко подчеркнул, что именно Подобедов дал деньги Исайкулу и Кузнецову за третье нападение на него.
Подписывайтесь на наш телеграмм канал Новости Эспрессо
Читайте также
-
-
-
-
27 августа, 2020 Виталий Портников: Путин готов оккупировать и Беларусь, и Украину
-
31 августа, 2020 Виталий Портников: Заявления Фокина - бессмыслица
Читайте также
-
-
-
27 августа, 2020 Виталий Портников: Путин готов оккупировать и Беларусь, и Украину