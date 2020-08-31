 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоСтерненко заявил, что нападение на него под судом организовали те, кто устроил третье покушение

Стерненко заявил, что нападение на него под судом организовали те, кто устроил третье покушение


фото: dumskaya
31 августа активист Сергей Стерненко заявил, что нападение на него под судом в Одессе организовали люди Александра Подобедова - владельца спортклубов в городе

Об этом активист Сергей Стерненко написал в соцсетях.

"Нападение сегодня под судом на меня организовал... организатор третьего заказного нападения, за отражение которого меня и судят. Титушек зовут Байда Даниил (фото 1, в белой футболке), Артем Тренин (фото 2, лысый, в черной футболке), Чумаков Виталий (фото 3, со средней длиной волос, без головного убора)", - заявил активист и выложил фото.

Он добавил, что личность мужчины в черной панамке и футболке на фото 1 еще не установили.

Читайте также: Дело Стерненко: активист заявил, что на него пытались вылить неизвестное вещество

"Тренин ранее уже нападал на журналиста Романа Варшанидзе. Все упомянутые лица сотрудничают с Александром Подобедовым (фото 4), тренируются в его залах, посредником мог быть "авторитет" Коля Белый, друг Подобедова", - подчеркнул Стерненко.

Сергей Стерненко подчеркнул, что именно Подобедов дал деньги Исайкулу и Кузнецову за третье нападение на него.

Фото - Сергей Стерненко:

Подписывайтесь на наш телеграмм канал Новости Эспрессо

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

31 августа, 2020 понедельник

больше новостей

31 августа, 2020 понедельник

30 августа, 2020 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать