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Espreso.tvСпортИбрагимович продлил контракт с "Миланом"

Ибрагимович продлил контракт с "Миланом"


фото: twitter.com/acmilan
Шведский форвард Златан Ибрагимович продлил контракт с итальянским "Миланом"

Об этом сообщает официальный twitter "Милана".

38-летний швед подписал контрактное соглашение, которое будет действовать до конца сезона-2020/21. По информации журналиста Джанлуки Ди Марцио, звездный футболист гарантированно получит 7 млн евро. Швед будет выступать под 11-м номером.

Ибрагимович вернулся в "Милан" из американского "Лос-Анджелес Гэлакси" в январе 2020 года, подписав с итальянской командой контракт на полгода с опцией продления еще на сезон.

В прошлом сезоне Златан Ибрагимович провел за "Милан" 20 матчей, в которых забил 11 мячей и отдал 5 результативных передач.

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