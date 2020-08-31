Ибрагимович продлил контракт с "Миланом"
Об этом сообщает официальный twitter "Милана".
38-летний швед подписал контрактное соглашение, которое будет действовать до конца сезона-2020/21. По информации журналиста Джанлуки Ди Марцио, звездный футболист гарантированно получит 7 млн евро. Швед будет выступать под 11-м номером.
Ибрагимович вернулся в "Милан" из американского "Лос-Анджелес Гэлакси" в январе 2020 года, подписав с итальянской командой контракт на полгода с опцией продления еще на сезон.
В прошлом сезоне Златан Ибрагимович провел за "Милан" 20 матчей, в которых забил 11 мячей и отдал 5 результативных передач.
#SempreMilan pic.twitter.com/RSVq2fFJIS- AC Milan (@acmilan) August 30, 2020
- 8 июля Златан Ибрагимович заявил, что если бы он выступал за "Милан" с начала сезона, то команда бы стала чемпионом Италии.
- 31 июля уже сообщалось, что нападающий итальянского "Милана" Златан Ибрагимович решил продлить контракт с клубом .
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