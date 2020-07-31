Ибрагимович определился со своим будущим в "Милане"

31 июля, 2020, 14:21

Нападающий итальянского "Милана" Златан Ибрагимович решил продлить контракт с клубом

Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

Главный тренер "россонери" Стефано Пиола лично убедил 38-летнего шведа продлить контракт с клубом, который истекает в конце лета.

В нынешнем сезоне Златан Ибрагимович сыграл за "Милан" 19 матчей, забил 10 голов и отдал 5 результативных передач.

Напомним, 29 июля Златан Ибрагимович стал первым футболистом, который забил в чемпионате Италии не менее 50 голов за оба миланских клуба - "Милан" и "Интер".

8 июля Златан Ибрагимович заявил, что если бы он выступал за "Милан" с начала сезона, то команда бы стала чемпионом Италии.