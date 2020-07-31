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Espreso.tvСпортИбрагимович определился со своим будущим в "Милане"

Ибрагимович определился со своим будущим в "Милане"


фото: Getty Images
Нападающий итальянского "Милана" Златан Ибрагимович решил продлить контракт с клубом

Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

Главный тренер "россонери" Стефано Пиола лично убедил 38-летнего шведа продлить контракт с клубом, который истекает в конце лета.

В нынешнем сезоне Златан Ибрагимович сыграл за "Милан" 19 матчей, забил 10 голов и отдал 5 результативных передач.

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