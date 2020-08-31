Венгрия обновила правила въезда для украинцев с 1 сентября

31 августа, 2020, 12:17

Венгрия обновила и уточнила правила въезда и транзита через страну граждан Украины с 1 сентября

Об этом сообщила пресс-служба посольства Украины в Венгрии в Facebook.

Согласно сообщению, с 1 сентября право въезда в Венгрию имеют граждане Украины, которые являются членами семей венгерских граждан, имеют действующее разрешение на постоянное или временное (более 90 дней) проживание в стране и члены семей таких лиц. Также имеют право на въезд лица, которые документально докажут, что не болели COVID-19 в течение последних 6 месяцев.

Отмечается, что также имеют право на въезд должностные лица дипломатической службы или лица, прибывающие в Венгрию с дипломатическим визитом.

Кроме того, право въезда в Венгрию имеют спортивные профессионалы, которые работают в стране.

"В других случаях въезд в Венгрию для граждан Украины возможен только после получения разрешения венгерской полиции", - подчеркнули в пресс-службе.

В частности, отметили в посольстве, при наличии достаточных оснований, таких как судебный процесс, трудоустройство, лечение, обучение, похороны и т.д. для въезда необходимо заполнить на венгерском или английском языке и подать электронную заявку. При этом ответ поступает, как правило, в течение 48 часов. Решение об удовлетворении ходатайства, которое направляется на электронный адрес, необходимо продемонстрировать на границе в печатном виде или с экрана мобильного устройства.

В то же время, добавили в пресс-службе, все граждане Украины, которые прибывают в Венгрию, обязательно проходят 14-дневный карантин по месту жительства или в госпитале. Освободиться от карантина возможно на основании двух отрицательных тестов на COVID-19, которые проводятся исключительно в Венгрии.

В пресс-службе подчеркнули, что результаты иностранных тестов не рассматриваются.

Кроме того, в пресс-службе добавили, что въезд в Венгрию возможен только через пункты пропуска "Тиса", "Лужники" и "Вилок".

В посольстве также пояснили, что лица, желающие транзитом пересечь территорию Венгрии, не требуют получения индивидуального разрешения при возвращении в Украину.

Индивидуальное разрешение не требуется также, если лицо соглашается на прохождение теста на COVID-19 и не имеет признаков инфекции; если лицо отвечает всем определенным Кодексом Шенгенских границ требованиям: имеет биометрический паспорт, визу, медицинскую страховку, которая действует на территории Европы и финансовое обеспечение; лицо имеет документ, подтверждающий право на въезд в страну назначения и, при необходимости, документы для въезда в другие транзитных страны.

"На украинско-венгерской границе для транзита можно использовать исключительно пункты пропуска" Тиса "и" Лужники ", - добавили в пресс-службе.

В пресс-службе добавили, что остановки в рамках гуманитарных коридоров должны проходить в минимально необходимом для пересечения территории страны количестве. Время транзита не может превышать 24 часа. Контроль за соблюдением правил транзита осуществляется полицией.

Напомним, по информации Reuters, правительство Венгрии приняло решение закрыть границы для иностранцев с 1 сентября, чтобы сдерживать распространение коронавируса.

31 августа на границе с Венгрией и Румынией образовались очереди. Пересечения границы ждут до полусотни автомобилей.

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