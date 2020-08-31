Венгрия обновила правила въезда для украинцев с 1 сентября
Об этом сообщила пресс-служба посольства Украины в Венгрии в Facebook.
Согласно сообщению, с 1 сентября право въезда в Венгрию имеют граждане Украины, которые являются членами семей венгерских граждан, имеют действующее разрешение на постоянное или временное (более 90 дней) проживание в стране и члены семей таких лиц. Также имеют право на въезд лица, которые документально докажут, что не болели COVID-19 в течение последних 6 месяцев.
Отмечается, что также имеют право на въезд должностные лица дипломатической службы или лица, прибывающие в Венгрию с дипломатическим визитом.
Кроме того, право въезда в Венгрию имеют спортивные профессионалы, которые работают в стране.
"В других случаях въезд в Венгрию для граждан Украины возможен только после получения разрешения венгерской полиции", - подчеркнули в пресс-службе.
В частности, отметили в посольстве, при наличии достаточных оснований, таких как судебный процесс, трудоустройство, лечение, обучение, похороны и т.д. для въезда необходимо заполнить на венгерском или английском языке и подать электронную заявку. При этом ответ поступает, как правило, в течение 48 часов. Решение об удовлетворении ходатайства, которое направляется на электронный адрес, необходимо продемонстрировать на границе в печатном виде или с экрана мобильного устройства.
В то же время, добавили в пресс-службе, все граждане Украины, которые прибывают в Венгрию, обязательно проходят 14-дневный карантин по месту жительства или в госпитале. Освободиться от карантина возможно на основании двух отрицательных тестов на COVID-19, которые проводятся исключительно в Венгрии.
В пресс-службе подчеркнули, что результаты иностранных тестов не рассматриваются.
Кроме того, в пресс-службе добавили, что въезд в Венгрию возможен только через пункты пропуска "Тиса", "Лужники" и "Вилок".
В посольстве также пояснили, что лица, желающие транзитом пересечь территорию Венгрии, не требуют получения индивидуального разрешения при возвращении в Украину.
Индивидуальное разрешение не требуется также, если лицо соглашается на прохождение теста на COVID-19 и не имеет признаков инфекции; если лицо отвечает всем определенным Кодексом Шенгенских границ требованиям: имеет биометрический паспорт, визу, медицинскую страховку, которая действует на территории Европы и финансовое обеспечение; лицо имеет документ, подтверждающий право на въезд в страну назначения и, при необходимости, документы для въезда в другие транзитных страны.
"На украинско-венгерской границе для транзита можно использовать исключительно пункты пропуска" Тиса "и" Лужники ", - добавили в пресс-службе.
В пресс-службе добавили, что остановки в рамках гуманитарных коридоров должны проходить в минимально необходимом для пересечения территории страны количестве. Время транзита не может превышать 24 часа. Контроль за соблюдением правил транзита осуществляется полицией.
- Напомним, по информации Reuters, правительство Венгрии приняло решение закрыть границы для иностранцев с 1 сентября, чтобы сдерживать распространение коронавируса.
- 31 августа на границе с Венгрией и Румынией образовались очереди. Пересечения границы ждут до полусотни автомобилей.
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