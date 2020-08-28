Венгрия с 1 сентября закрывает границы для въезда иностранцев
28 августа, 2020, 20:27
Правительство Венгрии приняло решение закрыть границы для иностранцев с 1 сентября, чтобы сдерживать распространение коронавируса
Об этом сообщает Reuters.
Венгрия закроет с 1 сентября свои границы для иностранцев, чтобы сдерживать рост случаев коронавирусных инфекций.
Также граждане страны, которые возвращаются из-за границы, будут помещены на двухнедельный карантин, однако они его могут избежать, если предоставят два негативных теста на коронавирус.
Кроме того, исключение для въезда в страну сделают для военных конвоев и гуманитарного транзита, а также для деловых или дипломатических поездок.
- В Украине запретили въезд иностранцам в полночь 28 августа. Запрет продлится до конца сентября.
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