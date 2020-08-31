До полутысячи автомобилей: на границах с Венгрией и Румынией образовались очереди
31 августа, 2020, 11:10
На границе с Венгрией очереди образовались в пунктах пропуска "Тиса" и "Лужники", а на границе с Румынией - в пункте пропуска "Дьяково"
Об этом в Facebook сообщила пресс-служба Западного регионального управления Государственной пограничной службы Украины.
В частности, отмечается, что по состоянию на 09:00 очереди образовались на границе с Венгрией. Так, на пункте пропуска "Тиса" стоят 110 автомобилей, а на пункте пропуска "Лужники" - 120.
Кроме того, по информации Управления, на границе с Румынией в пункте пропуска "Дьяково" образовалась очередь из 200 автомобилей.
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