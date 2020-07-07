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Espreso.tvОбществоФСБ задержала крымских татар по подозрению в участии в организации "Хизб ут-Тахрир", - адвокат

ФСБ задержала крымских татар по подозрению в участии в организации "Хизб ут-Тахрир", - адвокат


фото: rfe
7 июля Федеральная служба безопасности Российской Федерации провела обыски и задержала шестерых крымских татар по подозрению участия в организации "Хизб ут-Тахрир"

Об этом сообщил адвокат Эмиль Курбединов, передает Интерфакс .

Двум задержанным предлагали сотрудничество со следствием, они отказались.

Адвокат отметил, что правоохранители должны были задержать еще одного человека, однако не нашли дома.

Отметим, Верховный суд РФ в 2003 году запретил деятельность организации "Хизб ут-Тахрир" в России и признал ее террористической.

  • В результате утренних обысков на полуострове силовики задержали 6 крымских татар.
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