ФСБ задержала крымских татар по подозрению в участии в организации "Хизб ут-Тахрир", - адвокат
7 июля, 2020, 13:46
7 июля Федеральная служба безопасности Российской Федерации провела обыски и задержала шестерых крымских татар по подозрению участия в организации "Хизб ут-Тахрир"
Об этом сообщил адвокат Эмиль Курбединов, передает Интерфакс .
Двум задержанным предлагали сотрудничество со следствием, они отказались.
Адвокат отметил, что правоохранители должны были задержать еще одного человека, однако не нашли дома.
Отметим, Верховный суд РФ в 2003 году запретил деятельность организации "Хизб ут-Тахрир" в России и признал ее террористической.
- В результате утренних обысков на полуострове силовики задержали 6 крымских татар.
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