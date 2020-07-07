Денисова подтвердила, что ФСБ задержала седьмого крымского татарина в Крыму за сутки
Об этом она написала в Facebook.
"Только что подтвердилась информация о седьмом задержанном крымском татарине на территории временно оккупированного Крыма в Алуште - Зекирья Муратова", - сообщила Денисова.
"Во время сегодняшних обысков всем задержанным подбросили в помещения запрещенную оккупационными властями литературу. О спланированной акции ФСБшников говорит то, что такую литературу подбросили, в том числе Александру Сизикову, который в 2009 году полностью потерял зрение ", - добавила омбудсмен.
Она отметила, что задержанный Исмет Ибрагимов имеет хронические проблемы со здоровьем, он нуждается в ежедневном приеме необходимых лекарств. Проблемы со здоровьем также у Сейрана Хайрединова - он болеет астмой.
"Крымским татарам будут инкриминировать часть первую и вторую статьи 205 "террористический акт" Уголовного кодекса Российской Федерации. Меры предосторожности незаконно задержанным гражданам Украины будут выбирать завтра ", - подытожила Денисова.
- 7 июля Федеральная служба безопасности Российской Федерации провела обыски и задержала шестерых крымских татар по подозрению участия в организации "Хизб ут-Тахрир".
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