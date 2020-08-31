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Espreso.tvОбщество"Провели ряд экспертиз, которые дали убедительные результаты": в МВД назвали новые доказательства по делу Маркива

"Провели ряд экспертиз, которые дали убедительные результаты": в МВД назвали новые доказательства по делу Маркива

В МВД сообщили, что провели ряд экспертиз и следственных экспериментов на месте происшествия в Славянске и на горе Карачун, которые дали убедительные результаты для рассмотрения дела об убийстве итальянского фоторепортера Андреа Роккелли и российского переводчика Андрея Миронова в мае 2014 года в Славянске

Об этом спикеры МВД сообщили во время брифинга об обнародовании новых фактов убийства фоторепортера Андреа Роккелли и российского переводчика Андрея Миронова на Донбассе 2014 года, передает Еспресо.TV.

Поэтому министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что правоохранители установили, что бывшая пресс-секретарь народного мэра Славянска Стелла Хорошева контактировала с погибшими во время их поездки в "ДНР", поэтому сейчас по запросу суда может предоставить показания по этому делу.

"Бывшая пресс-секретарь народного мэра Славянска (Стелла Хорошева, - ред.), которая контактировала с погибшими во время их поездки в "ДНР", уже несколько лет проживает в Италии. И по запросу суда может дать непосредственные показания в Италии. Кроме того, мы провели ряд экспертиз и следственных экспериментов на месте происшествия в Славянске и на горе Карачун, которые также дали убедительные результаты. Хочу призвать правительство Италии не политизировать эту трагедию, а Апелляционный суд - беспристрастно рассмотреть дело", - заявил Аваков.

Министр также призвал итальянский суд принять во внимание доказательства, собранные украинским следствием и учесть при вынесении решения.

В свою очередь, начальник главного следственного правления Нацполиции Максим Цицкаридзе заявил, что во время следствия был изъят блокнот с записями Хорошевой, который стали толчком для экспертиз и доказательств причастности ее к делу.

"Мы выяснили, что Стелла Хорошева (бывшая пресс-секретарь народного мэра Славянска, - ред.) около 20 лет проживает на территории Италии, а на период захвата города Славянск была пресс-секретарем так называемого названного мэра. Следователями был установлен и допрошен сын Хорошевой, который проживал в городе Славянск. Именно во время допроса у него был изъят блокнот с записями Стеллы Хорошевой, который нам пригодился для проведения почерковедческой экспертизы. Мы смогли подтвердить факт, что надписи на изъятом блокноте и на этой записке, которую мы изъяли из одежды трупа, написаны собственноручно Хорошевой", - отметил Цицкаридзе.

По его словам, 9 февраля компетентными органами Украины в Итальянскую Республику направлен запрос о проведении допроса Стеллы Хорошевой по поводу написания указанной записки, в соответствии с ее содержанием.

"В частности, по поводу организации ею фото для Роккелли и Миронова, интервью со Стрелковым, связей с Роккелли и Мироновым, связей с так называемым мэром Славянска и командующим незаконных вооруженных формирований Стрелковым. А также непосредственно ее роли во время захвата города Славянск ", - сказал Цицкаридзе.

  • Напомним, 28 августа министр внутренних дел Арсен Аваков провел видеоразговор с гвардейцем Виталием Маркивым, который находится в тюрьме строгого режима под Миланом.

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