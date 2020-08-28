Дело Маркива: Аваков пообещал предоставить новые доказательства в защиту нацгвардейца
Об этом сообщает пресс-служба МВД .
Аваков рассказал Маркиву, что уже 31 августа проведет брифинг для демонстрации новых доказательств, полученных Нацполицией при расследовании гибели итальянского фоторепортера Роккелли и российского переводчика Миронова 24 мая 2014 года в Славянске.
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Он отметил, что результаты следственных действий, в частности выводы проведенных экспертиз, однозначно доказывают невиновность Маркива, и украинская сторона готова предоставить эти материалы правоохранителям из Италии.
"Я военнослужащий Нацгвардии, я очень хорошо понимаю, что я давал присягу - служить и защищать Родину. Я готов ко всему. Но доказать мою невиновность для меня уже дело чести - отстоять честь и достоинство моего подразделения и Нацгвардии Украины. Тем более, эта ситуация связывает меня с трагическими событиями на горе Карачун. Наш командир Сергей Петрович Кульчицкий погиб у меня на глазах. Я стоял и стою. Это уже мое дело чести ", - сказал Марков.
Он поблагодарил всех за моральную поддержку.
"Я понимаю, что судят не меня, а Украину. Чтобы создать прецедент этим делом. Лоббировать российские интересы. И в конце концов снять санкции. Все здесь понимают, что это за дело", - сказал он.
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