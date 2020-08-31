"Мнение господина Фокина": Корниенко по поводу заявления об "особом" статусе всего Донбасса

31 августа, 2020, 16:37

Глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что заявление о предоставлении "особого" статуса всему Донбассу - это личное мнение заместителя главы украинской делегации на переговорах в Минске Витольда Фокина и не является официальной позицией власти

Об этом он заявил в комментарии журналистам, передает Еспресо.TV .

"Я могу как глава партии сказать, что я согласен с позицией Андрея Ермака. Это личное мнение господина Фокина. Он приступает к делам в ТКГ и озвучивает свою позицию в определенной степени. Это не официальная позиция власти, ни в целом руководства ТКГ. Мы стоим на тех позициях, которые и были. Но все-таки в этой дискуссии, о позиции господина Фокина, что происходит, идут какие-то трактовки его заявления. Собственно, что я читал, по поводу Конституции он не говорил. Он говорил просто об "особом "статусе, об амнистии. Фактически, это Минские соглашения. Понятно, что много сейчас над этим работал президент. Мы будем продолжать это поддерживать политически. Это все-таки отстаивать позицию Украины в этом вопросе о порядке действий: сначала фактор безопасности, а затем уже политическая составляющая", - отметил Корниенко.

Заместитель главы украинской делегации на переговорах в Минске и первый премьер-министр Украины Витольд Фокин заявил, что он лично поддерживает идею предоставления "особого" статуса всей территории Донецкой и Луганской областей, а не только их оккупированной части.

Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что отдельные заявления заместителя руководителя украинской делегации в минской ТКГ Витольда Фокина не отражают официальной позиции Украины. А также подчеркнул, что большинство позиций Фокина отражают пункты первых и вторых Минских договоренностей.

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