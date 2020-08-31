 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоПослы ЕС на следующей неделе утвердят санкции в отношении Беларуси, - журналист

Послы ЕС на следующей неделе утвердят санкции в отношении Беларуси, - журналист


фото: gettyimages
Послы стран Европейского Союза на следующей неделе утвердят санкции ЕС против чиновников режима президента Беларуси Александра Лукашенко

Об этом написал в Twitter брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.

"Рабочие группы в Брюсселе завершат работу над санкциями ЕС против Беларуси на этой неделе. Они должны быть одобрены послами ЕС на следующей неделе", - написал Йозвяк.

Напомним, сегодня Литва, Латвия и Эстония наложили персональные санкции на Александра Лукашенко, и его помощника и старшего сына Виктора, и еще 28 белорусских чиновников.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

31 августа, 2020 понедельник

больше новостей

31 августа, 2020 понедельник

30 августа, 2020 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать