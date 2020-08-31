Послы ЕС на следующей неделе утвердят санкции в отношении Беларуси, - журналист
31 августа, 2020, 16:00
Послы стран Европейского Союза на следующей неделе утвердят санкции ЕС против чиновников режима президента Беларуси Александра Лукашенко
Об этом написал в Twitter брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.
"Рабочие группы в Брюсселе завершат работу над санкциями ЕС против Беларуси на этой неделе. Они должны быть одобрены послами ЕС на следующей неделе", - написал Йозвяк.
working groups in Brussels will conclude work on the EU's sanctions against #Belarus this week. they should be approved by EU ambassadors next week- Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) August 31, 2020
Напомним, сегодня Литва, Латвия и Эстония наложили персональные санкции на Александра Лукашенко, и его помощника и старшего сына Виктора, и еще 28 белорусских чиновников.
- Напомним, демонстранты пришли поздравить Лукашенко с 66 днем рождения .
- Сам он к людям не вышел. Его пресс-секретарь Наталья Еймонт прислала в ответ на запрос СМИ фотографию, где президент, как и в прошлое воскресенье, держит в руках автомат .
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