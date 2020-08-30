Митинг под дворцом Лукашенко: "С днем рождения, крыса!"
30 августа, 2020, 18:07
Участники мирной акции протеста, вечером в воскресенье, 30 августа 2020 года, собрались рядом с минским дворцом Александра Лукашенко, во время поздравления президента с 66-летием напомнили правителю Беларуси его слова о "крысах"
Об этом со ссылкой на оппозиционный телеграмм канал Nexta_live передает Еспресо.TV .
"С днем рождения, крыса!", - скандируют люди.
Задержаний митингующих в этом месте пока нет.
Сегодня ОМОНовцы схватили лишь нескольких человек в центральной части Минска - рядом с гостиницей "Минск" и главным зданием КГБ Беларуси.
- Напомним, в минувшие выходные во время общения со своим младшим сыном, 15-летним Николаем, Лукашенко назвал протестующих "крысами", а ОМОН - "красавцами" .
- Этот разговор попал в официальную хронику. При этом как отец, так и сын были вооружены.
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