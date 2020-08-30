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Espreso.tvМирМитинг под дворцом Лукашенко: "С днем рождения, крыса!"

Митинг под дворцом Лукашенко: "С днем рождения, крыса!"

Участники мирной акции протеста, вечером в воскресенье, 30 августа 2020 года, собрались рядом с минским дворцом Александра Лукашенко, во время поздравления президента с 66-летием напомнили правителю Беларуси его слова о "крысах"

Об этом со ссылкой на оппозиционный телеграмм канал Nexta_live передает Еспресо.TV .

"С днем рождения, крыса!", - скандируют люди.

Задержаний митингующих в этом месте пока нет.

Сегодня ОМОНовцы схватили лишь нескольких человек в центральной части Минска - рядом с гостиницей "Минск" и главным зданием КГБ Беларуси.

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