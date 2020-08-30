Лукашенко снова хвастает автоматом. Но уже другим

30 августа, 2020, 18:57

Руководитель Беларуси Александр Лукашенко в воскресенье, 30 августа 2020 года, находится в своем минском дворце (он же Дворец независимости)

На нем бронежилет, пистолет, патроны и прочая амуниция спецназовца, передает Еспресо.TV.

Свежую фотографию с изображением белорусского правителя обнародовало российское агентство РИА "Новости".

Как отмечается, фото прислала его пресс-секретарь Наталия Эйсмонт в ответ на запрос о месте пребывания политика.

Следует отметить, что белорусская служба Радио Свобода, в свою очередь, сомневается в том, что кадр сделан именно сегодня, 30 августа.

"В Минске уже долгое время идет дождь, и до дождя на территории дворца протестующие и журналисты не видели человека в такой одежде", - обращают внимание журналисты.

В минувшее воскресенье, 23 августа, Лукашенко впервые с начала мирной, демократической революции в Беларуси вышел к своей охранеы в бронежилете и автоматом АКС-74У в руках. На этот раз это уже автоматическая штурмовая винтовка.

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