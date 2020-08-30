Лукашенко снова хвастает автоматом. Но уже другим
На нем бронежилет, пистолет, патроны и прочая амуниция спецназовца, передает Еспресо.TV.
Свежую фотографию с изображением белорусского правителя обнародовало российское агентство РИА "Новости".
Как отмечается, фото прислала его пресс-секретарь Наталия Эйсмонт в ответ на запрос о месте пребывания политика.
Следует отметить, что белорусская служба Радио Свобода, в свою очередь, сомневается в том, что кадр сделан именно сегодня, 30 августа.
"В Минске уже долгое время идет дождь, и до дождя на территории дворца протестующие и журналисты не видели человека в такой одежде", - обращают внимание журналисты.
- В минувшее воскресенье, 23 августа, Лукашенко впервые с начала мирной, демократической революции в Беларуси вышел к своей охранеы в бронежилете и автоматом АКС-74У в руках. На этот раз это уже автоматическая штурмовая винтовка.
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