МЗ увеличил перечень стран "зеленой" зоны до 136
31 августа, 2020, 10:54
Министерство здравоохранения обновило список стран "красной" и "зеленой" зон
Обновленный список стран "красной" и "зеленой" зон опубликован на сайте Минздрава.
Согласно списку, в страны "зеленой" зоны входят Индия, ОАЭ, Австрия, Швейцария, Чехия, Словения и другие государства.
В то же время, в "красном" списке остаются 57 стран. В частности, США, Черногория, Румыния, Хорватия, Албания.
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- Ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба назвал самые популярные туристические направления среди украинцев.
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