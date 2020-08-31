МЗ увеличил перечень стран "зеленой" зоны до 136

31 августа, 2020, 10:54

Министерство здравоохранения обновило список стран "красной" и "зеленой" зон

Обновленный список стран "красной" и "зеленой" зон опубликован на сайте Минздрава.

Согласно списку, в страны "зеленой" зоны входят Индия, ОАЭ, Австрия, Швейцария, Чехия, Словения и другие государства.

В то же время, в "красном" списке остаются 57 стран. В частности, США, Черногория, Румыния, Хорватия, Албания.

Напомним, правительство изменило правила въезда в Украину: отныне государствами с широким распространением COVID-19 считаются те, где количество новых зарегистрированных случаев заражения 100 тыс. человек в последние 14 дней не превышает количество таких случаев в Украине.

Ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба назвал самые популярные туристические направления среди украинцев.

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