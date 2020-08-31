 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоЛукашенко заговорил о референдуме и изменениях в Конституцию

Лукашенко заговорил о референдуме и изменениях в Конституцию


фото: reuters
Власти Беларуси предложат народу изменения, которые будут двигать общество вперед

Об этом БЕЛТА сегодня во время рабочей встречи с председателем Верховного суда Валентином Сукало заявил президент Беларуси Александр Лукашенко.

"Возвращение, как некоторые говорят, к Конституции 1994 года - мы с вами это не просто прошли или прожили, а впитали в себя. Мы видели, что тогда творилось. Возвращение назад - это, наверное, не есть движение. Это перемены, но это не движение вперед. Хотелось бы, чтобы эти перемены двигали наше общество вперед. На таких переменах мы будем настаивать, и предлагать нашему народу такие перемены", - сообщил он.

Лукашенко отметил, что сейчас в Беларуси специалисты, в том числе судьи Конституционного суда, работают над изменениями в главный закон страны. Затем проект обновленной Конституции будет вынесен на общественное обсуждение.

"Чтобы покрутили, высказали свое мнение, что им нравится, что не нравится, свои соображения. Но при этом хочу сказать особо рьяным, которые кричат за перемены: они должны понимать, что у каждого взрослого человека при голосовании за тот или иной вопрос на референдуме по Конституции есть одно слово - и у крестьян, и у рабочих, учителей, врачей, специалистов, и у тех, кто достиг 18-летнего возраста и сегодня бродит по улицам спокойного, чистого, уютного Минска", - обратил внимание глава государства.

При этом он отметил, что голос несовершеннолетних граждан страны, которых также немало на митингах, учитываться не может, хотя они и могут выражать свое мнение.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

31 августа, 2020 понедельник

больше новостей

31 августа, 2020 понедельник

30 августа, 2020 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать