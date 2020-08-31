Лукашенко заговорил о референдуме и изменениях в Конституцию

31 августа, 2020, 14:20

Власти Беларуси предложат народу изменения, которые будут двигать общество вперед

Об этом БЕЛТА сегодня во время рабочей встречи с председателем Верховного суда Валентином Сукало заявил президент Беларуси Александр Лукашенко.

"Возвращение, как некоторые говорят, к Конституции 1994 года - мы с вами это не просто прошли или прожили, а впитали в себя. Мы видели, что тогда творилось. Возвращение назад - это, наверное, не есть движение. Это перемены, но это не движение вперед. Хотелось бы, чтобы эти перемены двигали наше общество вперед. На таких переменах мы будем настаивать, и предлагать нашему народу такие перемены", - сообщил он.

Лукашенко отметил, что сейчас в Беларуси специалисты, в том числе судьи Конституционного суда, работают над изменениями в главный закон страны. Затем проект обновленной Конституции будет вынесен на общественное обсуждение.

"Чтобы покрутили, высказали свое мнение, что им нравится, что не нравится, свои соображения. Но при этом хочу сказать особо рьяным, которые кричат за перемены: они должны понимать, что у каждого взрослого человека при голосовании за тот или иной вопрос на референдуме по Конституции есть одно слово - и у крестьян, и у рабочих, учителей, врачей, специалистов, и у тех, кто достиг 18-летнего возраста и сегодня бродит по улицам спокойного, чистого, уютного Минска", - обратил внимание глава государства.

При этом он отметил, что голос несовершеннолетних граждан страны, которых также немало на митингах, учитываться не может, хотя они и могут выражать свое мнение.

Напомним, демонстранты пришли поздравить Лукашенко с 66 днем рождения.

Сам он к людям не вышел. Его пресс-секретарь Наталья Эймонт прислала в ответ на запрос СМИ фотографию, где президент, как и в прошлое воскресенье, держит в руках автомат.

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