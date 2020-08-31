31 августа, 2020, 14:45

Президент Беларуси Александр Лукашенко признал авторитарность своего режима

Об этом он сказал в понедельник, 31 августа, во время рабочей встречи с председателем Верховного суда страны Валентином Сукало, передает БЕЛТА.

"Я считаю, что, несмотря на то, что у нас несколько авторитарная система устройства общественной жизни, однако, президент оберегает и охраняет суды. Но это личностный момент, а надо сделать так, чтобы работала система, которая не завязана на личности, в том числе Лукашенко", - заявил узурпатор.

В связи с этим он вновь высказался за необходимость изменить Конституцию страны, чтобы "достойно отразить систему устройства наших судов, исходя из нашего с вами опыта работы за последние четверть века"

Напомним, демонстранты пришли поздравить Лукашенко с 66 днем рождения.

Сам он к людям не вышел. Его пресс-секретарь Наталья Эймонт прислала в ответ на запрос СМИ фотографию, где президент, как и в прошлое воскресенье, держит в руках автомат.

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