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Espreso.tvОбществоКрушение самолета МАУ: Иран предлагает провести следующие переговоры в октябре

Крушение самолета МАУ: Иран предлагает провести следующие переговоры в октябре

Второй раунд переговоров по авиакатастрофе самолета МАУ может пройти в Тегеране с 18 по 21 октября

Об этом в интервью Укринформу сообщил посол Ирана в Украине Манучехр Моради.

"Согласно достигнутой договоренности, следующий тур переговоров состоится в октябре в Тегеране. Иранская сторона вручила ноту посольству в Тегеране и предложила период с 18 по 21 октября для второго тура переговоров ... Сейчас мы ожидаем ответа украинской стороны", - сказал дипломат.

Моради положительно оценил первый тур переговоров.

"По моему убеждению, их результаты даже превзошли наши ожидания. Поэтому относительно второго тура переговоров я также оптимист и уверен, что мы достигнем очень хороших результатов", - отметил посол Ирана.

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