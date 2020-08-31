Крушение самолета МАУ: Иран предлагает провести следующие переговоры в октябре
Об этом в интервью Укринформу сообщил посол Ирана в Украине Манучехр Моради.
"Согласно достигнутой договоренности, следующий тур переговоров состоится в октябре в Тегеране. Иранская сторона вручила ноту посольству в Тегеране и предложила период с 18 по 21 октября для второго тура переговоров ... Сейчас мы ожидаем ответа украинской стороны", - сказал дипломат.
Моради положительно оценил первый тур переговоров.
"По моему убеждению, их результаты даже превзошли наши ожидания. Поэтому относительно второго тура переговоров я также оптимист и уверен, что мы достигнем очень хороших результатов", - отметил посол Ирана.
- Напомним, Иран получил часть данных из "черных ящиков" самолета МАУ.
- Канада требует больше информации по сбитому самолету МАУ в Иране.
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