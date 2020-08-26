Авиакатастрофа самолета МАУ: Канада требует больше информации от Ирана

26 августа, 2020, 18:29

Канада требует больше информации о сбитом самолете МАУ в Иране

Об этом заявил министр транспорта Канады Марк Гарно, сообщает Укринформ .

"Правительство Канады получило от Организации гражданской авиации Ирана копию расшифровки данных черных ящиков самолета МАУ. Этот предварительный отчет предоставляет лишь ограниченную и выборочную информацию об этом печальном событии. В отчете говорится лишь о том, что случилось после удара первой ракеты, но не второй, и подтверждается уже и так известная информация", - сказал Гарно.

Он отметил, что ожидает от Ирана "ответы на такие важные вопросы, как: почему вообще были запущены ракеты и почему воздушное пространство было открыто".

Министр добавил, что Канада "продолжает призывать Иран к тщательному и прозрачному расследованию".

Напомним, Иран получил часть данных из "черных ящиков" самолета МАУ.