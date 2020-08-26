Авиакатастрофа самолета МАУ: Канада требует больше информации от Ирана
Об этом заявил министр транспорта Канады Марк Гарно, сообщает Укринформ .
"Правительство Канады получило от Организации гражданской авиации Ирана копию расшифровки данных черных ящиков самолета МАУ. Этот предварительный отчет предоставляет лишь ограниченную и выборочную информацию об этом печальном событии. В отчете говорится лишь о том, что случилось после удара первой ракеты, но не второй, и подтверждается уже и так известная информация", - сказал Гарно.
Он отметил, что ожидает от Ирана "ответы на такие важные вопросы, как: почему вообще были запущены ракеты и почему воздушное пространство было открыто".
Министр добавил, что Канада "продолжает призывать Иран к тщательному и прозрачному расследованию".
- Напомним, Иран получил часть данных из "черных ящиков" самолета МАУ.
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