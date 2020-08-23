Иран получил часть данных из "черных ящиках" самолета МАУ

23 августа, 2020, 13:24

Иранские специалисты смогли получить доступ к части информации из "черных ящиков" сбитого иранскими военными украинского авиалайнера, в частности к разговорам пилотов

Об этом в воскресенье, 23 августа 2020 года, сообщает Еспресо.TV со ссылкой на Интерфакс-Украина .

По словам главы иранской организации гражданской авиации Тураджи дехкан Зангене, продолжительность записей, сделанных после взрыва первой запущенной иранскими военными зенитной ракеты, составляет 19 секунд. Однако вторая ракета поразила самолет через 25 секунд после первой, и Зангене предположил, что, вероятно, осколки первой ракеты нарушили работу записывающих устройств на лайнере.

Отмечается, что эта информация должна войти в итоговый доклад Тегерана об этой катастрофе.

По данным Associated Press, во время процесса извлечения данных из самописцев присутствовали представители США, Украины, Франции, Канады, Великобритании и Швеции, граждане которых погибли в авиакатастрофе.

В июле "черные ящики" сбитого по ошибке иранскими военными украинского авиалайнера доставили для расшифровки в Париж. Ранее приводилось объяснение, что иранские эксперты не смогли получить необходимое специальное оборудование для самостоятельной расшифровки записей из-за действующих американских санкций.

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