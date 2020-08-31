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Espreso.tvОбществоКадыров попросил белорусов поддержать Лукашенко

Кадыров попросил белорусов поддержать Лукашенко

Глава Чечни Рамзан Кадыров поздравил белорусского диктатора Александра Лукашенко с днем рождения и призвал народ Беларуси поддержать самопровозглашенного президента

"К сожалению, не все ценят и дорожат достигнутыми прекрасными результатами. Сегодня мы видим, что некоторые силы пытаются разрушить мир и порядок в Беларуси. Я прошу народ Беларуси поддержать в эти трудные дни своего президента и дать отпор силам, заинтересованным во внутреннем расколе братского нам государства", - написал он в своем Telegram.

Кадыров также заявил, что развитие Беларуси - это результат "многолетней успешной и мудрой политики" Лукашенко.

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