Дело Стерненко: прокурор требует отправить активиста в СИЗО
31 августа, 2020, 15:28
Активист Сергей Стерненко заявил, что прокурор требует отправить его в СИЗО
Об этом написал сам активист в Telegram .
"Прокурор еще в ходатайстве говорит, что у меня нет поручителей (хотя их было уже за две сотни), и он не знает, где я живу. А в конце ходатайства указывает мой домашний адрес", - написал он.
Он добавил, что прокурор требует отправить его в СИЗО.
"Если у вас есть возможность, сейчас лучшее время, чтобы приехать в Одессу", - отметил Стерненко.
- Активисту Сергею Стерненко вручили обвинительный акт .
- Верховный суд Украины отказал активисту Сергею Стерненко в изменении месте рассмотрения дела из Одессы на Киев, в котором он подозревается в умышленном убийстве и незаконном ношении холодного оружия.
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