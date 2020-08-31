Дело Стерненко: прокурор требует отправить активиста в СИЗО

31 августа, 2020, 15:28

Активист Сергей Стерненко заявил, что прокурор требует отправить его в СИЗО

Об этом написал сам активист в Telegram .

"Прокурор еще в ходатайстве говорит, что у меня нет поручителей (хотя их было уже за две сотни), и он не знает, где я живу. А в конце ходатайства указывает мой домашний адрес", - написал он.

Он добавил, что прокурор требует отправить его в СИЗО.

"Если у вас есть возможность, сейчас лучшее время, чтобы приехать в Одессу", - отметил Стерненко.

Активисту Сергею Стерненко вручили обвинительный акт .

Верховный суд Украины отказал активисту Сергею Стерненко в изменении месте рассмотрения дела из Одессы на Киев, в котором он подозревается в умышленном убийстве и незаконном ношении холодного оружия.

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