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Espreso.tvОбществоДело Стерненко: прокурор требует отправить активиста в СИЗО

Дело Стерненко: прокурор требует отправить активиста в СИЗО


фото: uazmi
Активист Сергей Стерненко заявил, что прокурор требует отправить его в СИЗО

Об этом написал сам активист в Telegram .

"Прокурор еще в ходатайстве говорит, что у меня нет поручителей (хотя их было уже за две сотни), и он не знает, где я живу. А в конце ходатайства указывает мой домашний адрес", - написал он.

Он добавил, что прокурор требует отправить его в СИЗО.

"Если у вас есть возможность, сейчас лучшее время, чтобы приехать в Одессу", - отметил Стерненко.

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  • Активисту Сергею Стерненко вручили обвинительный акт .
  • Верховный суд Украины отказал активисту Сергею Стерненко в изменении месте рассмотрения дела из Одессы на Киев, в котором он подозревается в умышленном убийстве и незаконном ношении холодного оружия.

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