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Espreso.tvОбществоДело Стерненко: Верховный суд не поменял место рассмотрения с Одессы на Киев, - активист

Дело Стерненко: Верховный суд не поменял место рассмотрения с Одессы на Киев, - активист


фото: rfe
Верховный суд Украины отказал активисту Сергею Стерненко в изменении места рассмотрения дела, в котором он подозреваемый в умышленном убийстве и незаконном ношении холодного оружия

Об этом сам активист написал в Twitter.

"Верховный суд отказал нам в удовлетворении ходатайства об изменении подсудности и определил, что дело против меня будет слушаться в Приморском суде Одессы. Мы настаивали на том, чтобы слушания были в Киеве, ведь и я, и сторона обвинения, и представитель "потерпевших" живем в столице. Кроме того, на одесские суды влияет Труханов, который и заказывал нападения на меня. Однако судьи решили, что этих оснований недостаточно ", - написал Стерненко.

 

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