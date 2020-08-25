Дело Стерненко: Верховный суд не поменял место рассмотрения с Одессы на Киев, - активист
Об этом сам активист написал в Twitter.
"Верховный суд отказал нам в удовлетворении ходатайства об изменении подсудности и определил, что дело против меня будет слушаться в Приморском суде Одессы. Мы настаивали на том, чтобы слушания были в Киеве, ведь и я, и сторона обвинения, и представитель "потерпевших" живем в столице. Кроме того, на одесские суды влияет Труханов, который и заказывал нападения на меня. Однако судьи решили, что этих оснований недостаточно ", - написал Стерненко.
1/3- Сергей Стерненко (@sternenko) August 25, 2020
Верховный суд отказал нам в удовлетворении ходатайства об изменении подсудности и определил, что сфабрикованное дело против меня будет слушаться в Приморском суде. Одессы. pic.twitter.com/qGoihK2YoK
2/3- Сергей Стерненко (@sternenko) August 25, 2020
Мы настаивали на том, чтобы слушания были в Киеве, ведь и я, и сторона обвинения, и представитель «потерпевших» живем в столице. Кроме того, на одесские суды влияет Труханов, который и заказывал нападения на меня.
Однако судьи решили, что этих оснований недостаточно.
- Активисту Сергею Стерненко вручили обвинительный акт .
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