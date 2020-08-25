Дело Стерненко: Верховный суд не поменял место рассмотрения с Одессы на Киев, - активист

25 августа, 2020, 15:53

Верховный суд Украины отказал активисту Сергею Стерненко в изменении места рассмотрения дела, в котором он подозреваемый в умышленном убийстве и незаконном ношении холодного оружия

Об этом сам активист написал в Twitter.

"Верховный суд отказал нам в удовлетворении ходатайства об изменении подсудности и определил, что дело против меня будет слушаться в Приморском суде Одессы. Мы настаивали на том, чтобы слушания были в Киеве, ведь и я, и сторона обвинения, и представитель "потерпевших" живем в столице. Кроме того, на одесские суды влияет Труханов, который и заказывал нападения на меня. Однако судьи решили, что этих оснований недостаточно ", - написал Стерненко.

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Верховный суд отказал нам в удовлетворении ходатайства об изменении подсудности и определил, что сфабрикованное дело против меня будет слушаться в Приморском суде. Одессы. pic.twitter.com/qGoihK2YoK - Сергей Стерненко (@sternenko) August 25, 2020

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Мы настаивали на том, чтобы слушания были в Киеве, ведь и я, и сторона обвинения, и представитель «потерпевших» живем в столице. Кроме того, на одесские суды влияет Труханов, который и заказывал нападения на меня.



Однако судьи решили, что этих оснований недостаточно. - Сергей Стерненко (@sternenko) August 25, 2020

Активисту Сергею Стерненко вручили обвинительный акт .