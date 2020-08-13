Дело Стерненка: активист получил обвинительный акт и заявил, что рассмотрение должны передать в Одессу

13 августа, 2020, 17:59

Активисту Сергею Стерненко вручили обвинительный акт, дело должны отправить в райсуд Одессы

Об этом он написал в Facebook.

"Приходили с адвокатом забирать мой обвинительный акт по сфабрикованному делу. В отличие от всевозможных судей вовков я прячусь, не боюсь, пришел сам и буду процессуально драться. Под СБУ для нас нагнали 2 автозака, автобус полиции, патрульных и еще кучу людей в штатском", - заявил активист.

По словам Стерненка, дальше дело должны отправить в Приморский райсуд Одессы.

"Далее дело должны отправить в Приморский райсуд Одессы для рассмотрения по существу. Однако мы будем обращаться в Верховный суд с требованием изменить подсудность на один из судов г. Киев.", - добавил он.

Напомним, 15 июня Шевченковский суд Киева избрал меру пресечения активисту Сергею Стерненко в виде круглосуточного домашнего ареста в одесской военной части. Стерненко заявил, что не имеет туда физического доступа. Позже суд позволил Стерненко отбывать домашний арест в Киеве.

6 августа суд смягчил меру пресечения активисту Сергею Стерненко с круглосуточного домашнего ареста на ночной домашний арест.