 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоДело Стерненка: активист получил обвинительный акт и заявил, что рассмотрение должны передать в Одессу

Дело Стерненка: активист получил обвинительный акт и заявил, что рассмотрение должны передать в Одессу


фото: ukrinform
Активисту Сергею Стерненко вручили обвинительный акт, дело должны отправить в райсуд Одессы

Об этом он написал в Facebook.

"Приходили с адвокатом забирать мой обвинительный акт по сфабрикованному делу. В отличие от всевозможных судей вовков я прячусь, не боюсь, пришел сам и буду процессуально драться. Под СБУ для нас нагнали 2 автозака, автобус полиции, патрульных и еще кучу людей в штатском", - заявил активист.

По словам Стерненка, дальше дело должны отправить в Приморский райсуд Одессы.

"Далее дело должны отправить в Приморский райсуд Одессы для рассмотрения по существу. Однако мы будем обращаться в Верховный суд с требованием изменить подсудность на один из судов г. Киев.", - добавил он.
  • Напомним, 15 июня Шевченковский суд Киева избрал меру пресечения активисту Сергею Стерненко в виде круглосуточного домашнего ареста в одесской военной части. Стерненко заявил, что не имеет туда физического доступа. Позже суд позволил Стерненко отбывать домашний арест в Киеве.
  • 6 августа суд смягчил меру пресечения активисту Сергею Стерненко с круглосуточного домашнего ареста на ночной домашний арест.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

13 августа, 2020 четверг

больше новостей

13 августа, 2020 четверг

12 августа, 2020 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать