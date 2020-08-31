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Espreso.tvОбществоДело МН17: в Нидерландах начинается третий раунд слушаний

Дело МН17: в Нидерландах начинается третий раунд слушаний


фото: Hromadske
В Нидерландах 31 августа возобновятся слушания по делу о крушении рейса MH17 на Донбассе в июле 2014 года

Об этом сообщает Укринформ.

Темой этого рануда слушаний станут компенсации для родственников погибших. Также суд планирует заслушать защиту по дополнительному расследованию.

В рамках слушаний ожидается 3 сессии продолжительностью по 2 недели: с 31 августа по 11 сентября, с 28 сентября по 9 октября и со 2 по 13 ноября.

  • 3 июля завершился второй раунд слушаний по делу о катастрофе MH17. На заседании был удовлетворен ряд запросов и ходатайств сторон.
  • 10 июля стало известно, что Нидерланды подадут иск против России в Европейский суд по правам человека в связи со сбитым над Донбассом МН17.
  • Заместитель министра иностранных дел Евгений Енин заявил, что Нидерланды начали новое расследование по делу MH17.

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