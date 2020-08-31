Дело МН17: в Нидерландах начинается третий раунд слушаний

31 августа, 2020, 09:28

В Нидерландах 31 августа возобновятся слушания по делу о крушении рейса MH17 на Донбассе в июле 2014 года

Об этом сообщает Укринформ.

Темой этого рануда слушаний станут компенсации для родственников погибших. Также суд планирует заслушать защиту по дополнительному расследованию.

В рамках слушаний ожидается 3 сессии продолжительностью по 2 недели: с 31 августа по 11 сентября, с 28 сентября по 9 октября и со 2 по 13 ноября.