Дело MH17: Нидерланды подают иск против России в ЕСПЧ

Об этом сообщает пресс-служба правительства Нидерландов.

"Шаг, который мы делаем сегодня, подавая дело в ЕСПЧ и тем самым максимально поддерживая жалобы родственников погибших, приближает нас к этой цели", - заявил глава МИД Нидерландов Стеф Блок.

Об этом шаг также проинформирован Совет Безопасности ООН.

Он добавил, что достижение справедливости для 298 жертв падения рейса MH17 и их родственников есть и остается высшим приоритетом правительства.

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