Дело MH17: Нидерланды подают иск против России в ЕСПЧ
10 июля, 2020, 15:55
Нидерланды подают иск против России в Европейский суд по правам человека в связи со сбитым над Донбассом самолетом рейса МН17
Об этом сообщает пресс-служба правительства Нидерландов.
"Шаг, который мы делаем сегодня, подавая дело в ЕСПЧ и тем самым максимально поддерживая жалобы родственников погибших, приближает нас к этой цели", - заявил глава МИД Нидерландов Стеф Блок.
Об этом шаг также проинформирован Совет Безопасности ООН.
Он добавил, что достижение справедливости для 298 жертв падения рейса MH17 и их родственников есть и остается высшим приоритетом правительства.
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- 8 июня в Нидерландах началась очередная сессия судебного процеcса по делу о сбитом над Донбассом самолете рейса МН17, которая продлится до 3 июля.
- У следствия по делу рейсе МН17 есть свидетель, который видел, как ехал "Бук", солдат в танковых шлемах и запуск ракеты.
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