Нидерланды начали новое расследование по делу MH17, - МИД

18 июля, 2020, 20:56

Заместитель министра иностранных дел Евгений Енин заявил, что Нидерланды начали новое расследование по делу MH17

Об этом сообщает РБК-Украина.

Енин заявил, что Российская Федерация пытается использовать факт нового расследования по делу MH17 для пропаганды. Хотя российские СМИ распространили информацию о начале расследования якобы против Украины для выяснения, почему Киев не закрыл воздушное пространство над Донбассом после начала боевых действий, на самом деле, расследование касается именно действий России накануне катастрофы.

"Россия как тогда, так и сейчас не может объяснить, почему она закрыла свое воздушное пространство вблизи российско-украинской границы в районе Донбасса именно с 00.00 17 июля 2014 года. Именно после того, как российский "БУК" пересек границу и за несколько часов до сбивания этим "БУКом" малайзийского боинга ", - пояснил Енин.

Новое расследование по делу MH17 по закрытию воздушного пространства над Донбассом накануне катастрофы анонсировал министр иностранных дел Нидерландов Стеф Блок в октябре прошлого года.

Информация о закрытии Россией воздушного пространства над Донбассом накануне катастрофы MH17 появилась в 2017 году в публикации российского Forbes.

10 июля стало известно, что Нидерланды подадут иск против России в Европейский суд по правам человека в связи со сбитым над Донбассом МН17.

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