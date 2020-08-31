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Espreso.tvЭкономикаБесплатных финансовых услуг не существует, - председатель правления Ассоциации финтех

Бесплатных финансовых услуг не существует, - председатель правления Ассоциации финтех


фото: UAFintech
Финансовые институты не предоставляют бесплатные услуги. Если кажется, что услуги ничего не будут стоить стоит внимательнее читать договор

Об этом сказал Ростислав Дюк, председатель правления Украинской ассоциации финтех и инновационных компаний, в эфире программы "Еспресо кошелек" с Александром Морщавкой на телеканале "Еспресо".

"Если вы видите, что финансовое учреждение предлагает или рекламирует свои услуги как бесплатные и под 0%, за 0 комиссии вообще даром - скорее всего, вы невнимательно прочитали условия договора и можете попасть в какие-то такие условия, которые будут для вас неприемлемы. Не бывает бесплатных продуктов - это первое правило", - настаивает Дюк.

По его словам, второе правило заключается в том, чтобы внимательно-внимательно ознакомиться с деталями соглашения, обращать внимание на даты и суммы возврата, дополнительные обязательства и тому подобное.

"Мы рекомендуем людям, если они считают, что их права чем-то ущемлены, - в первую очередь обращаться в то учреждение, которое предоставляло эти права. Если это не дало эффекта - в Национальный банк Украины, который тоже принимает жалобы граждан", - добавил председатель правления ассоциации.

  • Микрозаймы под 0% от финкомпаний бывают, но на ограниченный срок. Затем начинают действовать комиссии, пени и штрафы, о чем написано в онлайн-договоре, который надо подписать для получения средств, предупреждают в Нацбанке.
  • Небанковские финучреждения указывают ставку по кредиту - 2%. Но это ставка за один день, подчеркивает Нацрегулятор.
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