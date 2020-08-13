1700% годовых НБУ предупредил украинский об опасности "быстрых" микрокредитов

13 августа, 2020, 21:34

Кредиты, оформленные в небанковских финансовых учреждениях с минимальным пакетом документов или вообще без паспорта, а также с якобы нулевой процентной ставкой, могут стать настоящей проблемой для заемщиков.

Об этом сообщила пресс служба НБУ.

"Каким образом кредит "под 0%" превращается в кредит "под 1700% годовых"? Ответ на этот вопрос можно найти в договоре, который потребитель подписывает с небанковской финансовой компанией", - говорится в сообщении НБУ.

В Нацбанке привели три важных пункта, на которые обязательно нужно обращать внимание. Первый - ставка 0% может действовать в течение льготного периода.

"Особенность микрокредитов в том, что ставка 0% или 0,01% может действовать в течение льготного периода. Например, 5 дней. После этого вступают в действие обычные тарифы. А здесь могут скрываться 100%, 700% и даже 1700% годовых", - отмечают в Нацбанке.

Второй пункт - небанковские финучреждения указывают ставку по кредиту - 2%. Но это ставка за один день.

"Рекламируя кредиты, микрофинансовые компании обычно указывают проценты за один день пользования кредитом. Условные 1 - 2% действительно выглядят привлекательно. Несмотря на небольшой платеж, условно 10 - 20 грн в день, клиент может не беспокоиться из-за просрочки и несвоевременного выполнения своих обязательств . Однако после этого срабатывают штрафы, комиссии и начисляется пеня", - информируют в пресс-службе регулятора.

Третий пункт - стоит сразу четко разобраться с графиком погашения кредита и штрафами в случае просрочки платежа.

"Именно штрафы за просрочку могут увеличить долг клиента в разы. Некоторые микрофинансовые компании в случае просрочки автоматически увеличивают ставку по кредиту. К тому же, добавляется еще и штраф (например, 2% от просроченного платежа в первый день просрочки и еще плюс 2% каждый на следующий день) и пеня (например, 1,5% от суммы кредита за каждый день просрочки)", - сообщили в НБУ.

В Нацбанке подчеркнули, что НБУ поддерживает изменения в законодательство, которые распространяют требования к раскрытию полной процентной ставки по кредиту на сумму менее одной минимальной зарплаты и на срок менее одного месяца.

Речь идет о законопроекте №1109, который сейчас готовится ко второму чтению в парламенте. Документ также предлагает установить максимальную планку штрафов, которую финансовая компания вправе начислить клиенту.