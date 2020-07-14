НБУ предупредил об опасности микрозаймов под 0% годовых

14 июля, 2020, 10:23

Микрозаймы под 0% от финкомпаний бывают, но на ограниченный срок. Затем начинают действовать комиссии, пени и штрафы, о чем написано в онлайн-договоре, который надо подписать для получения средств

Об этом сказала начальница Управления защиты прав потребителей НБУ Ольга Лобайчук в эфире программы "Про деньги" с Александром Морщавкой на телеканале Еспресо.

"Кредит, сама суть этого слова - это деньги за определенную плату. Бесплатных денег, наверное, не бывает в принципе. По поводу микрофинансовых организаций. Действительно, бывает ноль. Но ноль бывает в течение определенного времени - например, 5 дней или 10 дней", - сказала Лобайчук.

Она подчеркнула, что условия использования денег после льготного периода (в том числе комиссии, пени и штрафы) прописаны в договорах, заключаемых в электронном виде.

"Итак, если вы это подписываете в электронном виде на сайте с использованием одноразового временного пароля, это подписанный договор согласно нашего законодательства", - уточнила она.

По словам руководителя Управление защиты прав потребителей НБУ, сейчас поступает много вопросов от граждан: "Является ли этот договор правомочным? Если я его не дочитал, должен ли я платить?".

"Да, должны. Мне очень сложно защитить права людей, которые банально не прочитали договор. Правило читать договор никуда не девается", - отвечает Лобайчук.

Нацбанк 1 июля принял полномочия по регулированию рынков небанковских финансовых услуг. В НБУ планируют восстановить доверие потребителей к небанковским финучреждениям.

Украинцам в случае нарушения их прав небанковскими финучреждениями следует сначала официально обратиться к финкомпании, а если это не дало результатов - в Нацбанк.