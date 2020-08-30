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Espreso.tvОбществоСтало известно, когда начинается местная избирательная кампания

Стало известно, когда начинается местная избирательная кампания

Центральная избирательная комиссия объявила 5 сентября 2020 года началом избирательного процесса на местных выборах

Об этом со ссылкой на пресс-службу ЦИК сообщает Эспрессо.TV .

"30 августа состоялось очередное заседание Центральной избирательной комиссии, во время которого Комиссия объявила с 5 сентября 2020 года начало избирательного процесса местных выборов, назначенных на 25 октября 2020 года", - говорится в сообщении.

Отмечается, что решение принято во исполнение требований Избирательного кодекса Украины.

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