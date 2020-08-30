Стало известно, когда начинается местная избирательная кампания
30 августа, 2020, 19:18
Центральная избирательная комиссия объявила 5 сентября 2020 года началом избирательного процесса на местных выборах
Об этом со ссылкой на пресс-службу ЦИК сообщает Эспрессо.TV .
"30 августа состоялось очередное заседание Центральной избирательной комиссии, во время которого Комиссия объявила с 5 сентября 2020 года начало избирательного процесса местных выборов, назначенных на 25 октября 2020 года", - говорится в сообщении.
Отмечается, что решение принято во исполнение требований Избирательного кодекса Украины.
- Напомним, в Харькове судят участников столкновения с "молодежкой" партии ОПЗЖ, имевшего место на автодороге Полтава - Харьков вблизи Люботина. Им присуждают по 60 суток ареста.
- Ветераны АТО и национал-демократы из Ужгорода говорят, что в ОПЗЖ боятся с ними общаться.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
24 августа, 2020 День Независимости
-
23 августа, 2020 Возможно ли быть независимыми без языка? Язык и Независимость
-
-
21 августа, 2020 Готов ли бизнес ко второй волне коронавируса. Экспертный опрос
-
Читайте также
-
23 августа, 2020 Возможно ли быть независимыми без языка? Язык и Независимость
-
-
21 августа, 2020 Готов ли бизнес ко второй волне коронавируса. Экспертный опрос