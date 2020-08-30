"Но горожане могут встретить их на наших улицах". Ветераны АТО и национал-демократы из Ужгорода говорят, что в ОПЗЖ боятся с ними общаться

30 августа, 2020, 14:13

Участник боевых действий с Россией на Донбассе в ответ на призыв руководителей ужгородского отделения партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" пришли на разговор с ними в их офис, но помещение оказалось закрытым

Подробности со ссылкой на Закарпатье онлайн рассказывает Еспресо.TV.

"На днях представители этой партии сами пригласили всех недовольных их деятельностью высказать претензии в лицо. Поэтому большое удивление патриотов вызвало то, что у офиса вместо партийцев их ждали полицейские", - отмечается в повидмоленни.

26 августа на ужгородском телеканале "Первый кабельный" вышел сюжет об испорченной предвыборной агитации ОПЗЖ. В нем представители городской организации Андрей Погорелов и Виктор Жганич возмущаются негативной реакцией на свою рекламу и призывают "если у кого есть претензии, конкретно прийти и сказать".

На слова членов ОПЗЖ отреагировал глава "Карпатской Сечи" Тарас Деяк. На своей странице он опубликовал видеообращение, где заявил, что у него есть что сказать пророссийским политикам и сделает он это в субботу, 29 августа, в 11:30 у их офиса.

Возвращаясь с торжеств ко Дню памяти защитников Украины на холме Славы ветераны АТО посетили в офис ОПЗЖ, который как раз находится рядом. Но в условленное время офис был закрыт, а вместо партийцев там были правоохранители.

"Эта враждебная украинцам партия сегодня в очередной раз показала свое лживое лицо. Сначала сами призвали к встрече, а потом трусливо спрятались за спинами полиции и СБУ. Их двери закрыты. Но горожане могут встретить их на наших улицах. И тогда разговор будет уже другой. Но я знаю, что они будут смотреть это видео. Поэтому я призываю их: покайтесь! Придите на могилы наших погибших ребят и на коленях просите прощения перед Господом Богом и страной. Потому что на ваших руках кровь сыновей Украины!" - заявил Деяк, выступая перед собравшимися .

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