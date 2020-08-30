 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбщество"Но горожане могут встретить их на наших улицах". Ветераны АТО и национал-демократы из Ужгорода говорят, что в ОПЗЖ боятся с ними общаться

"Но горожане могут встретить их на наших улицах". Ветераны АТО и национал-демократы из Ужгорода говорят, что в ОПЗЖ боятся с ними общаться

Участник боевых действий с Россией на Донбассе в ответ на призыв руководителей ужгородского отделения партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" пришли на разговор с ними в их офис, но помещение оказалось закрытым

Подробности со ссылкой на Закарпатье онлайн рассказывает Еспресо.TV.

"На днях представители этой партии сами пригласили всех недовольных их деятельностью высказать претензии в лицо. Поэтому большое удивление патриотов вызвало то, что у офиса вместо партийцев их ждали полицейские", - отмечается в повидмоленни.

26 августа на ужгородском телеканале "Первый кабельный" вышел сюжет об испорченной предвыборной агитации ОПЗЖ. В нем представители городской организации Андрей Погорелов и Виктор Жганич возмущаются негативной реакцией на свою рекламу и призывают "если у кого есть претензии, конкретно прийти и сказать".

На слова членов ОПЗЖ отреагировал глава "Карпатской Сечи" Тарас Деяк. На своей странице он опубликовал видеообращение, где заявил, что у него есть что сказать пророссийским политикам и сделает он это в субботу, 29 августа, в 11:30 у их офиса.

 

Возвращаясь с торжеств ко Дню памяти защитников Украины на холме Славы ветераны АТО посетили в офис ОПЗЖ, который как раз находится рядом. Но в условленное время офис был закрыт, а вместо партийцев там были правоохранители.

"Эта враждебная украинцам партия сегодня в очередной раз показала свое лживое лицо. Сначала сами призвали к встрече, а потом трусливо спрятались за спинами полиции и СБУ. Их двери закрыты. Но горожане могут встретить их на наших улицах. И тогда разговор будет уже другой. Но я знаю, что они будут смотреть это видео. Поэтому я призываю их: покайтесь! Придите на могилы наших погибших ребят и на коленях просите прощения перед Господом Богом и страной. Потому что на ваших руках кровь сыновей Украины!" - заявил Деяк, выступая перед собравшимися .

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

30 августа, 2020 воскресенье

29 августа, 2020 суббота

больше новостей

30 августа, 2020 воскресенье

29 августа, 2020 суббота

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать