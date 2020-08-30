 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбщество"ДНР" сообщает об одной смерти и 13 новых случаях COVID-19

"ДНР" сообщает об одной смерти и 13 новых случаях COVID-19

За прошедшие сутки в отдельных оккупированных районах Донецкой области выявлено 13 инфицированных коронавирусом людей. Кроме того, умерла одна пациентка - женщина в возрасте 75 лет

Об этом в воскресенье, 30 августа 2020 года, заявили в подконтрольном Кремлю "министерстве здравоохранения" терористичого группировки "ДНР", передает Еспресо.TV со ссылкой на Новости Донбасса.

По состоянию на утро 30 августа "ДНР" признает +2 521 случай COVID-19.

Из них 1 213 человек выздоровели, летальных исходов - 141.

"Власти Украины неоднократно отмечали, что статистика оккупационных администраций о заболеваемости коронавирусов не соответствует реальной эпидемиологической ситуации на неподконтрольных территориях", - отмечается в сообщении.

  • Напомним, 30 августа в Украине снова выявлено более 2 тыс. новых подтвержденных случаев инфицирования COVID-19, что уже стало привычным явлением в конце этого месяца, а именно - 2 096.
  • В то же время правительственная статистика не учитывает оккупированных РФ территорий.
  • При этом субботу, 29 августа, в Украине насчитывалось 2 481 новых зараженных COVID-19.
  • Это был самый высокий показатель за все время течения пандемии на территории Украины.
  • Предыдущие антирекорды составляли 2 438 (28 августа) и 2 328 (22 августа) инфицированных.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

30 августа, 2020 воскресенье

больше новостей

30 августа, 2020 воскресенье

29 августа, 2020 суббота

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать