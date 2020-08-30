"ДНР" сообщает об одной смерти и 13 новых случаях COVID-19

30 августа, 2020, 18:24

За прошедшие сутки в отдельных оккупированных районах Донецкой области выявлено 13 инфицированных коронавирусом людей. Кроме того, умерла одна пациентка - женщина в возрасте 75 лет

Об этом в воскресенье, 30 августа 2020 года, заявили в подконтрольном Кремлю "министерстве здравоохранения" терористичого группировки "ДНР", передает Еспресо.TV со ссылкой на Новости Донбасса.

По состоянию на утро 30 августа "ДНР" признает +2 521 случай COVID-19.

Из них 1 213 человек выздоровели, летальных исходов - 141.

"Власти Украины неоднократно отмечали, что статистика оккупационных администраций о заболеваемости коронавирусов не соответствует реальной эпидемиологической ситуации на неподконтрольных территориях", - отмечается в сообщении.

Напомним, 30 августа в Украине снова выявлено более 2 тыс. новых подтвержденных случаев инфицирования COVID-19, что уже стало привычным явлением в конце этого месяца, а именно - 2 096.

В то же время правительственная статистика не учитывает оккупированных РФ территорий.

При этом субботу, 29 августа, в Украине насчитывалось 2 481 новых зараженных COVID-19.

Это был самый высокий показатель за все время течения пандемии на территории Украины.

Предыдущие антирекорды составляли 2 438 (28 августа) и 2 328 (22 августа) инфицированных.

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