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Espreso.tvОбществоКоронавирус в Украине: за сутки 2096 человек заболело, 596 выздоровели

Коронавирус в Украине: за сутки 2096 человек заболело, 596 выздоровели


фото: wiki.startlap.hu
По состоянию на утро воскресенья, 30 августа 2020 года, в Украине снова выявлено более 2 тыс. новых подтвержденных случаев инфицирования COVID-19, что уже стало привычным явлением в конце этого месяца

Такие данные приводит Совет национальной безопасности и обороны Украины, передает Еспресо.TV .

Выявлено - 119 074 (+2 096).

Умерло - 2527 (+35).

Выздоровели - 56734 (+596).

Активно болеют - 59813 (+1 465).

Подозревают - 179631 (+2 200).

  • Напомним, в субботу, 29 августа, в Украине насчитывалось 2481 новых зараженных COVID-19 .
  • Это самый высокий показатель за все время течения пандемии на территории Украины.
  • Предыдущие антирекорды составляли 2438 (28 августа) и 2328 (22 августа) инфицированных.

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