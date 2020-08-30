Коронавирус в Украине: за сутки 2096 человек заболело, 596 выздоровели
30 августа, 2020, 09:55
По состоянию на утро воскресенья, 30 августа 2020 года, в Украине снова выявлено более 2 тыс. новых подтвержденных случаев инфицирования COVID-19, что уже стало привычным явлением в конце этого месяца
Такие данные приводит Совет национальной безопасности и обороны Украины, передает Еспресо.TV .
Выявлено - 119 074 (+2 096).
Умерло - 2527 (+35).
Выздоровели - 56734 (+596).
Активно болеют - 59813 (+1 465).
Подозревают - 179631 (+2 200).
- Напомним, в субботу, 29 августа, в Украине насчитывалось 2481 новых зараженных COVID-19 .
- Это самый высокий показатель за все время течения пандемии на территории Украины.
- Предыдущие антирекорды составляли 2438 (28 августа) и 2328 (22 августа) инфицированных.
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