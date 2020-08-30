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Espreso.tvОбществоПротив председателя Движения сопротивления капитуляции в Днипре Денисенко возбудили дело. Он считает это "ответом ЗЕвласти"

Против председателя Движения сопротивления капитуляции в Днипре Денисенко возбудили дело. Он считает это "ответом ЗЕвласти"


фото: dniprograd.org
Нардеп VIII созыва, координатор Движения сопротивления капитуляции в городе Днипро Андрей Денисенко заявил, что против него сфабриковано уголовное производство. Эти действия правоохранителей политик назвал "ответом ЗЕвласти за мою оппозиционную деятельность"

Подробности со ссылкой на заявление Денисенко, сделанное им у себя на странице в воскресенье, 30 августа 2020 года, рассказывает Еспресо.TV .

"Против меня открыто уголовное производство, выписано подозрение по ст. 345 ч.2, ходатайства об избрании меры пресечения - домашнего ареста. Мол, я избил полицейского во время визита Зеленского в Днипро, хотя били и крутили именно меня", - отметил Денисенко .

Необычными, как он считает, были и обстоятельства вручения ему подозрения.

"Меня (30 августа - ред.) преследовали две машины, думал, что бандиты, а оказалось - полиция, причем остановил их я, вот тогда обо всем и узнал. Меня не вызывали официально, не посылали повесток, не звонили и даже не писали смс, просто гнались от проспекта Пушкина до улицы Гаванской на левом берегу. Мне не дали воспользоваться моим конституционным правом на защиту, услугами адвоката и я прямо заявил, что это не следственные действия, а преступные. Все происходит в выходные - для того, чтобы закрыть рот, не дать собрать людей и наскоро провести суд о мере, получить решения на обыски и изъятия", - пояснил Денисенко.

"Я понимаю, что это - такой себе в духе Лука-Путин-Яник-стайл ответ ЗЕвласти за мою оппозиционную деятельность в рядах Движения сопротивления капитуляции. А также - попытка сделать виновными самих же граждан в ситуации с позорным избиением охраной Зеленского девушек в Днипре во время последнего его визита".

Также он обратил внимание на то, что накануне открытия производства именно с таким призывом выступил экс-заместитель главы Администрации Януковича Андрей Портнов.

Действия полицейских он также считает еще и "попыткой изъять меня из избирательного процесса, поскольку я дал согласие на баллотирование в областной совет от партии "Европейская солидарность".

  • Напомним, 26 августа в Днипре охрана Зеленского напала на активистов, которые пытались передать тому петицию.
  • Одной из активисток Движения сопротивления капитуляции тогда сломали ребро.

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