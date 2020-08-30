Помощник президента Беларуси отверг возможность переговоров с оппозицией

30 августа, 2020, 19:47

Вечером в воскресенье, 30 августа 2020 года, к митингующим под дворцом Александра Лукашенко в Минске вышел помощник президента Республики Беларусь Николай Латишонок. Он был в сопровождении спецназа, выглядел усталым и сделал несколько коротких заявлений

Об этом со ссылкой на РБК передает Еспресо.TV.

Обращаясь к демонстрантам, он заявил, что выборы главы республики 9 августа были честными.

"Неоднократно было сказано: давайте мирным путем все решать. Мы делаем новую Конституцию", - сказал Латишенок.

В ответ на слова одного из присутствующих о том, что единственным признавшим выборы в Беларуси стал президент России Владимир Путин, Латишонок возразил: "Си Цзиньпин (руководитель Китая, - ред.) был первым".

На вопрос журналистов о том, пойдет ли власть на переговоры с оппозицией, помощник президента ответил отрицательно.

"Переговоры будут только с инициативными группами (по внесению изменений в Конституцию, - ред.)", - заявил он.

Напомним, демонстранты пришли поздравить Лукашенко с 66 днем рождения.

Сам он к людям не вышел. Его пресс-секретарь Наталия Эймонт прислала в ответ на запрос СМИ фотографию, где президент, как и в прошлое воскресенье, держит в руках автомат.

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