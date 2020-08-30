Помощник президента Беларуси отверг возможность переговоров с оппозицией
Об этом со ссылкой на РБК передает Еспресо.TV.
Обращаясь к демонстрантам, он заявил, что выборы главы республики 9 августа были честными.
"Неоднократно было сказано: давайте мирным путем все решать. Мы делаем новую Конституцию", - сказал Латишенок.
В ответ на слова одного из присутствующих о том, что единственным признавшим выборы в Беларуси стал президент России Владимир Путин, Латишонок возразил: "Си Цзиньпин (руководитель Китая, - ред.) был первым".
На вопрос журналистов о том, пойдет ли власть на переговоры с оппозицией, помощник президента ответил отрицательно.
"Переговоры будут только с инициативными группами (по внесению изменений в Конституцию, - ред.)", - заявил он.
- Напомним, демонстранты пришли поздравить Лукашенко с 66 днем рождения.
- Сам он к людям не вышел. Его пресс-секретарь Наталия Эймонт прислала в ответ на запрос СМИ фотографию, где президент, как и в прошлое воскресенье, держит в руках автомат.
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