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Espreso.tvМирЛукашенко назвал протестующих "крысами", а ОМОН - "красавцами"

Лукашенко назвал протестующих "крысами", а ОМОН - "красавцами"

Александр Лукашенко. 23 августа 2020 года
Во время полета над Минском в воскресенье, 23 августа 2020 года, находясь вместе со своим младшим сыном Николаем в салоне вертолета, правитель Беларуси Александр Лукашенко высказался об участниках мирной демократической революции как о "крысах"

Взятый из официальной президентской хроники соответствующий фрагмент их разговора размещен в свободном доступе, передает Еспресо.TV.

"Как крысы разбежались", - обращается Лукашенко на русском к сыну.

"Где они?", - переспрашивает у отца Николай Лукашенко.

"Сбежали. Они узнали, что ответ будет жарким", - говорит ему Александр Лукашенко.

Также вечером 23 августа Лукашенко пообщался с бойцами ОМОНа, усиленно охранявшими его столичную резиденцию.

В руках у него при этом был автомат Калашникова с магазином.

 
"Ребята, спасибо вам. Вы - красавцы!", - говорит Лукашенко бойцам в черной форме.
 
Они ему аплодируют.
 
 

 

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