Лукашенко назвал протестующих "крысами", а ОМОН - "красавцами"
24 августа, 2020, 01:10
Во время полета над Минском в воскресенье, 23 августа 2020 года, находясь вместе со своим младшим сыном Николаем в салоне вертолета, правитель Беларуси Александр Лукашенко высказался об участниках мирной демократической революции как о "крысах"
Взятый из официальной президентской хроники соответствующий фрагмент их разговора размещен в свободном доступе, передает Еспресо.TV.
"Как крысы разбежались", - обращается Лукашенко на русском к сыну.
"Где они?", - переспрашивает у отца Николай Лукашенко.
"Сбежали. Они узнали, что ответ будет жарким", - говорит ему Александр Лукашенко.
Также вечером 23 августа Лукашенко пообщался с бойцами ОМОНа, усиленно охранявшими его столичную резиденцию.
В руках у него при этом был автомат Калашникова с магазином.
"Ребята, спасибо вам. Вы - красавцы!", - говорит Лукашенко бойцам в черной форме.
Они ему аплодируют.
- Напомним, Лукашенко-старший появился перед журналистами с оружием. Сын президента сопровождал его в каске и с пистолетом.
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