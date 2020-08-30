ОМОН хватает участников еженедельного мирного марша в столице Беларуси
Об этом сегодня, 30 августа 2020 года, передает Еспресо.TV со ссылкой на TUT.by.
Свои силы правоохранители сосредоточили на центральной площади Независимости, где в 14:00 должны были собраться противники Лукашенко, и на подходах к ней.
"На площади Независимости в Минске с утра стоит ограждение, дежурит милиция, неподалеку - автобусы, автозаки и водометы", - пишут белорусские журналисты.
Протестующие в свою очередь сначала собрались у стелы "Минск - город герой" и пытались попасть в центр, где имели место задержания. Несколько лиц схватили рядом с гостиницей "Минск" и главным зданием КГБ Беларуси.
После того как люди поняли, что впереди все перекрыто, колонна двинулась к Дворцу независимости, главной официальной резиденции Александра Лукашенко.
"Саша, выходи! Будем поздравлять", - скандируют люди.
Как и в минувшее воскресенье, дворец окружен ОМОНом и внутренними войсками.
Похожие акции проходят в крупнейших местах Беларуси.
- Напомним, сегодня у Лукашенко - шестьдесят шестой день рождения.
- Последние 26 лет он неизменно и единолично руководит Белоруссией.
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