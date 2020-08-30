ОМОН хватает участников еженедельного мирного марша в столице Беларуси

30 августа, 2020, 16:01

Во время многотысячного марша по центру Минска, который уже третью неделю подряд проводит белорусская оппозиция, силовики задерживают граждан

Об этом сегодня, 30 августа 2020 года, передает Еспресо.TV со ссылкой на TUT.by.

Свои силы правоохранители сосредоточили на центральной площади Независимости, где в 14:00 должны были собраться противники Лукашенко, и на подходах к ней.

"На площади Независимости в Минске с утра стоит ограждение, дежурит милиция, неподалеку - автобусы, автозаки и водометы", - пишут белорусские журналисты.

Протестующие в свою очередь сначала собрались у стелы "Минск - город герой" и пытались попасть в центр, где имели место задержания. Несколько лиц схватили рядом с гостиницей "Минск" и главным зданием КГБ Беларуси.

После того как люди поняли, что впереди все перекрыто, колонна двинулась к Дворцу независимости, главной официальной резиденции Александра Лукашенко.

"Саша, выходи! Будем поздравлять", - скандируют люди.

Как и в минувшее воскресенье, дворец окружен ОМОНом и внутренними войсками.

Похожие акции проходят в крупнейших местах Беларуси.

Напомним, сегодня у Лукашенко - шестьдесят шестой день рождения.

Последние 26 лет он неизменно и единолично руководит Белоруссией.

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