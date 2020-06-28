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Espreso.tvОбществоАктер из "Джентельмен-шоу" получил от Зеленского звание народного артиста

Актер из "Джентельмен-шоу" получил от Зеленского звание народного артиста


фото: Followers Odessa
Президент Украины Владимир Зеленский присвоил известному одесскому юмористу, ведущему "Джентльмен-шоу" Олегу Филимонову звание народного артиста Украины

Об этом говорится в размещенном на президентском сайте указе главы государства №254 / 2020, передает Еспрессо.TV.

Награждение посвящено Дню Конституции Украины, который отмечается 28 июня.

Звание "Народный артист Украины", согласно закону, присуждается режиссерам, артистам, дирижерам, композиторам, музыкантам, дикторам за выдающееся исполнительское мастерство, создание высокохудожественных образов, спектаклей, кинофильмов, которые получили международное признание, за особые заслуги в развитии отечественного культурно-художественного наследия.

Олег Филимонов - шоумен, артист, участник команды КВН "Одесские джентльмены", ведущий развлекательных телевизионных программ "Джентльмен-шоу", "Филимонов и компания", "Камера смеха". В этом году Филимонову исполнилось 68 лет, отмечает одесское издание Pushkinska.net.

В 65 лет он заявлял, что начал разговаривать на украинском.

"Я хочу выучить украинский язык, очень люблю этот язык, я живу в Украине. В Америке я говорю по-английски, во Франции на французском, в Италии, сейчас учу итальянский, и стараюсь разговаривать на итальянском, поэтому естественно, что на своей родине должен разговаривать на украинском . Главный учитель - это жизнь, но моя жена очень хорошо владеет украинским языком", - сказал он в передаче" Светская жизнь "на телеканале 1+1.

"Это естественно, что на моей Родине, которой является Украина, надо изучать украинский", - приводил его слова портал Texty.org.ua .

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