Иностранные партнеры требуют от белорусских банков досрочного возврата кредитов

29 августа, 2020, 10:18

Источники в финансовом секторе сообщают, что иностранные банки начали требовать от белорусских банков досрочный возврат ресурсов, полученных в рамках иностранных кредитных линий

Об этом со ссылкой на портал Хартыя'97 передает Еспресо.TV .

"Доверие к возможностям луканомики - на нуле", - отмечает издание.

"Луканомикой" белорусские оппозиционные издания и авторы называют выстроенную режимом Лукашенко модель экономики страны.

По состоянию на 1 августа банковский сектор Беларуси должен кредитную задолженность перед иностранцами на сумму $4,383 млрд. Эти ресурсы использовались для финансирования "модернизации" государственных предприятий.

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"Еще совсем недавно Нацбанк ориентировал банки на привлечение "дешевых и длинных" кредитов из-за рубежа. Теперь может не быть никаких", - отмечает портал.

Напомним, в Беларуси продолжается мирная революция, вызванная желанием постоянного в течение последних 26 лет руководителя этой страны Александра Лукашенко начать шестой подряд срок президентского правления.

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