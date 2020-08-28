На Хмельнитчине завод "Мотор Сич" закрыли на карантин из-за вспышки COVID-19
28 августа, 2020, 19:14
Машиностроительный завод ПАО "Мотор Сич" в городе Волочиск Хмельницкой области прекратил работу из-за заражения 65 работников коронавирусом
Об этом рассказала заместитель главы Хмельницкой ОГА Оксана Ситницкая в комментарии Общественному.
"На заводе работает 1361 человек, пока COVID-19 подтвержден у 65 работников. Чтобы осуществить необходимые меры, предприятие будет находиться на карантине минимум 14 дней", - сообщила Ситницкая.
Соответствующее решение о приостановке работы приняло руководство завода. В помещениях "Мотор Сичи" будут осуществлять дезинфекцию.
- За сутки 27 августа в Украине зафиксировали 2438 новых подтвержденных случаев заболевания COVID-19.
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