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Espreso.tvОбществоВ Украине новый коронавирусный антирекорд: почти 2,5 тыс. новых случаев за сутки

В Украине новый коронавирусный антирекорд: почти 2,5 тыс. новых случаев за сутки

За сутки 27 августа в Украине зафиксировали 2438 новых подтвержденных случаев заболевания COVID-19

Соответствующая информация появилась на сайте СНБО Украины.

За сутки 27 августа в Украине зафиксировали новый антирекорд по выявлению новых случаев коронавируса: заразились 2438 человек. Больше всего заражений в Киеве, Харьковской, Тернопольской и Одесской областях.

На сегодня в стране уже 114 тыс. 497 случаев заражений, 55 тыс. 83 случая выздоровления, 2451 смерть от вируса.

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По прошедшие сутки умерли 48 человек, что только на 1 случай меньше показателя предыдущих суток.

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