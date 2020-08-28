В Украине новый коронавирусный антирекорд: почти 2,5 тыс. новых случаев за сутки

28 августа, 2020, 09:01

За сутки 27 августа в Украине зафиксировали 2438 новых подтвержденных случаев заболевания COVID-19

Соответствующая информация появилась на сайте СНБО Украины.

За сутки 27 августа в Украине зафиксировали новый антирекорд по выявлению новых случаев коронавируса: заразились 2438 человек. Больше всего заражений в Киеве, Харьковской, Тернопольской и Одесской областях.

На сегодня в стране уже 114 тыс. 497 случаев заражений, 55 тыс. 83 случая выздоровления, 2451 смерть от вируса.

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По прошедшие сутки умерли 48 человек, что только на 1 случай меньше показателя предыдущих суток.

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