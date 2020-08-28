 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvЭкономикаКоличество открытых для въезда украинцев стран увеличилось до 45, - Кулеба

Количество открытых для въезда украинцев стран увеличилось до 45, - Кулеба


фото: reuters
В список открытых для въезда украинцев стран добавились Казахстан, Судан и Сьерра-Леоне

Об этом министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сказал во время брифинга.

"Сейчас открытыми и относительно открытыми остаются 45 стран. Эта цифра изменилась по сравнению с двумя неделями назад, когда было только 42 страны", - сказал Кулеба.

Он отметил, что добавились Казахстан, Судан и Сьерра-Леоне.

Кулеба также напомнил, что в некоторые страны можно въехать свободно, а в некоторые - при условии соблюдения правил.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

28 августа, 2020 пятница

больше новостей

28 августа, 2020 пятница

27 августа, 2020 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать