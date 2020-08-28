Количество открытых для въезда украинцев стран увеличилось до 45, - Кулеба
28 августа, 2020, 12:35
В список открытых для въезда украинцев стран добавились Казахстан, Судан и Сьерра-Леоне
Об этом министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сказал во время брифинга.
"Сейчас открытыми и относительно открытыми остаются 45 стран. Эта цифра изменилась по сравнению с двумя неделями назад, когда было только 42 страны", - сказал Кулеба.
Он отметил, что добавились Казахстан, Судан и Сьерра-Леоне.
Кулеба также напомнил, что в некоторые страны можно въехать свободно, а в некоторые - при условии соблюдения правил.
- Напомним, ранее Кулеба назвал самые популярные страны для летнего отдыха среди украинских туристов.
- Министр инфраструктуры Владислав Криклий назвал условия въезда в наиболее популярные среди украинских туристических стран.
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