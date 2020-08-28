Белорусам следует ожидать давления России на Лукашенко, - Кравчук

28 августа, 2020, 08:01

Первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что белорусское общество должно готовиться к давлению со стороны России на Александра Лукашенко в борьбе за власть над страной

Об этом первый президент Украины и глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук заявил в эфире одного из телеканалов, передает Еспресо.TV.

По мнению Кравчука, президент Беларуси Александр Лукашенко просто так не отдаст власть в стране, а белорусам следует готовиться к давлению на него со стороны России.

"Я Лукашенко знаю очень долго ... Нужно готовиться к серьезному давлению на президента Лукашенко (со стороны России, - ред.), а то, что кто-то хочет мирно что-то сделать... Однако 26 лет Лукашенко определяют, что каждая клетка Лукашенко - это власть и каждое слово Лукашенко - это власть, и будьте готовы, что власть он просто так не отдаст", - объяснил свое видение Кравчук.

Напомним, 27 августа президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что против Беларуси ведется "гибридная война".

В тот же день МИД Беларуси вызвал главу дипломатической миссии Польши Мартина Войтеховского, ему выразили решительный протест из-за якобы попытки вмешательства польской стороны во внутренние дела Беларуси

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